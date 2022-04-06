В Челябинской области внедрили систему долговременного ухода за пенсионерами и инвалидами

Работа проводится в рамках регионального проекта «Старшее поколение»

В Челябинской области начали внедрять систему долговременного ухода за пенсионерами и инвалидами. На эти цели Южному Уралу выделена субсидия в размере 90,2 миллиона рублей. Проект позволит организовать социальное обслуживание в стационаре и на дому, отвечающее всем современным требованиям. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщили в региональном Минсоце.

«На Южном Урале дорожная карта по внедрению системы долговременного ухода была утверждена в конце прошлого года. В этом году началась реализация проекта в пяти пилотных муниципальных образованиях, среди которых Озерск», — уточнили в пресс-службе министерства социальных отношений Челябинской области.

В Озерском комплексном центре социального обслуживания населения трудоустроено девять сиделок, которые прошли специальное обучение. Они ухаживают на дому за людьми, практически полностью утратившими способность к самообслуживанию.

«Так случилось, что я перенесла три инсульта. Невозможно стало обслуживать себя. Сейчас мне помогает сиделка. Это неоценимая помощь для меня», — рассказала получатель социальных услуг Елена.

Все услуги в объеме четыре часа в день семь дней в неделю предоставляются бесплатно.

Как отметила заместитель директора МУ «Комплексный центр» Людмила Денисова, внедрение системы долговременного ухода имеет особое значение для Озерска, где проживают более 30 тысяч пенсионеров и около 4,5 тысячи инвалидов.