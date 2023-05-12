В Челябинской области влюбленных приглашают на массовую регистрацию брака

Всего 16 пар смогут пройти отбор

Госкомитет по делам ЗАГС Челябинской области организовал конкурс для южноуральских пар. Прошедшие отбор смогут зарегистрировать брак в День семьи, любви и верности 8 июля в необычной обстановке. Отбор пройдут всего 16 пар, сообщает ведомство.

Для необычной свадебной церемонии влюбленным нужно зарегистрироваться, заполнив специальную форму на сайте ведомства. Прием заявок проходит до 1 июня. В форме надо рассказать историю любви новобрачных.

Восемь пар в Челябинске зарегистрируют отношения в зале органной и камерной музыки «Родина», восемь пар — в парке Притяжения Магнитогорска.

«В этот день отмечается трогательный, светлый праздник благочестивого супружества, взаимной любви, верности друг другу и супружеского согласия, которым покровительствуют Петр и Феврония. Народные приметы уверяют, что брак, заключенный в этот день, символично будет крепким, полным счастья и любви. 8 число — математический символ, олицетворяющий бесконечность», — пояснили в Госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области.