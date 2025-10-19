В Челябинской области влюбленные смогут пожениться в воскресенье в 2026 году

На выходной день выпадут сразу две красивые даты

В 2026 году у молодоженов наверняка будет пользоваться популярностью цифра 26. Но не все красивые даты будут выпадать на будний день. ЗАГСы Челябинской области готовы пойти влюбленным навстречу и организовать для них регистрацию даже в воскресенье. Об этом сообщили в пресс-службе областного госкомитета по делам ЗАГС.

В следующем году на воскресенье выпадают даты 26.04.2026 и 26.07.2026. Если на них будет повышенный спрос, то в регистрации парам не откажут.

Молодоженам, мечтающим о символичной дате, рекомендуют уже сейчас консультироваться с сотрудниками ЗАГСов, чтобы узнать все подробности.

Кстати, в этом году в красивую дату 25.05.2025, которая выпадала на воскресенье, в Челябинской области поженились 268 пар.