В Челябинской области владельца карьера обязали вернуть землю в сельхозоборот

Россельхознадзор выдал предписание о рекультивации земель, где незаконно добывали полезные ископаемые

Россельхознадзор обязал собственника земельного участка под Чесмой провести полную рекультивацию 20 гектаров сельхозземель, которые были повреждены при разработке карьера. Об этом сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления ведомства.

В ходе проверки установлено, что на землях сельскохозяйственного назначения велась незаконная добыча полезных ископаемых открытым способом. В результате плодородный слой почвы был уничтожен на значительной площади, а его плодородие существенно снижено. Участок заброшен и зарастает сорняками и древесной растительностью.

Собственнику выдано предписание устранить нарушения. Он должен до мая 2026 года разработать и согласовать проект рекультивации, восстановить земли и провести мероприятия по борьбе с сорной растительностью. Материалы дела также направлены в природоохранную прокуратуру.