В Челябинской области вице‑губернаторы и министры проголосовали в первый день выборов президента России

Большинство из них пришли на избирательные участки с семьями

Первый день выборов президента России идет полным ходом. В голосовании приняли участие министры Челябинской области и заместители губернатора Алексея Текслера. В информагентстве собрали цитаты руководителей и их мнения о выполнении гражданского долга.

Кто-то приходит на избирательные участки с родными и близкими. Так, министр спорта Челябинской области Александр Гриб пришел на избирательный участок вместе с супругой, исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Елена Недочукова проголосовала вместе со всей семьей, а министр экологии области Сергей Лихачев — с сыном. По словам Сергея Лихачева, принимать участие в выборах — право каждого человека нашей страны.





Фото: министерство экологии Челябинской области

«Уверен, в ближайшие дни южноуральцы последуют нашему с сыном примеру и придут на избирательные участки, чтобы отдать свой гражданский долг, внести свой вклад в формирование настоящего и будущего России», — отметил Сергей Лихачев.

Видные общественно-политические деятели региона считают, что выборы — важное событие для всей страны, показывающее сплоченность всех граждан России. Об этом в своих соцсетях упоминают министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев и министр цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов. Также руководитель Минцифры отметил, что команда ведомства примет участие в выборах не только в офлайн-, но и онлайн-форматах. К голосованию с помощью ДЭГ присоединились и сотрудники министерства сельского хозяйства Челябинской области.

А вот к традиционному способу голосования склонилась уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко. Она заодно оценила, как организовано голосование.





Фото: телеграм-канал Юлии Сударенко

«На участке есть видеонаблюдение, стоят КОИБы, присутствует один общественный наблюдатель от партии. Моя дочь выбрала дистанционный способ голосования (ДЭГ), информация об этом имеется в списке избирателей (ставя свою подпись, подтверждающую получение бюллетеня для голосования, я обратила на это внимание). Таким образом, двойное голосование исключено», — рассказала Юлия Сударенко.

Министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке отметил, что голосование на президентских выборах — главная задача этого дня.

«Впереди плотный рабочий график, очень насыщенный день, но я понимаю, что его ключевое событие для меня уже свершилось. Я верю, что от нашего с вами участия зависит будущее нашей страны, и призываю всех прийти на избирательные участки и сделать выбор», — отметил Виталий Литке.

Приняли участие в голосовании и заместители губернатора Челябинской области. Отдать свой голос в первый день выборов пришли Иван Куцевляк и Ирина Гехт.





Фото: телеграм-канал Ирины Гехт

«Сегодняшнее утро началось для меня с поездки на избирательный участок. Вместе со всей Россией сделала выбор, в котором лично у меня не было сомнений.

Нам предстоит наращивать потенциал России как великой державы. И этот большой путь для каждого из нас начинается уже сейчас — с избирательного участка», — отметила Ирина Гехт.