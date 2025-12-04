В Челябинской области ветераны СВО продолжают оттачивать лидерские навыки

Они проходят обучение в рамках программы «Герои Южного Урала»

В Челябинской области ветераны специальной военной операции продолжают оттачивать лидерские навыки и получать знания, необходимые для управленческой работы. Они проходят обучение в рамках региональной программы «Герои Южного Урала».

«Я, находясь еще на СВО, увидел, что будет отбор в этот проект. Прошел тестирование. Подумал: если получится, значит, буду дальше служить нашему народу. Все получилось», — рассказал участник программы «Герои Южного Урала» Иван Алгов.

Обучение завершится летом 2026 года. После получения дипломов и прохождения стажировок бойцы смогут продолжить приносить пользу своему региону: на предприятиях, государственной или муниципальной службе, а также в некоммерческих организациях.