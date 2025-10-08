В Челябинской области ветераны СВО получили спортивные протезы

Они смогут заниматься физподготовкой и спортом

Социальные координаторы фонда «Защитники Отечества» помогают героям получать современное оборудование для адаптации к повседневной жизни. Сразу несколько ветеранов СВО Челябинской области получили современные спортивные протезы. Теперь они смогут заниматься физподготовкой и разными видами спорта.

Благодаря спортивному протезу ветеран СВО из Магнитогорска Евгений Бабенко продолжит заниматься смешанными видами спорта. В 2022 году он ушел на фронт добровольцем. Стрелок мотострелкового отделения за проявленные отвагу и героизм был награжден орденом Мужества и дважды знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским крестом IV степени. При выполнении боевого задания потерял ногу. После возвращения солдата домой социальный координатор фонда предложила ему подать заявление на получение протеза.

«Гораздо удобнее двигаться стало, со спортивным протезом комфортнее. Бегать, прыгать могу так же, как и на своих двоих», — поделился Евгений Бабенко.

Заявку подавали в январе 2025 года, в сентябре получили протез во Фрязино, в Центре протезирования и реабилитации «Исток-орто».

«Ранее еще один наш земляк, тоже доброволец, участвовавший в наступательной операции в Авдеевке, Игорь Самойлов, получил такой же спортивный протез во фрязинском центре», — отметила социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Магнитогорске Гульназ Землянская.

Спортивные протезы получили вместе с Евгением Бабенко еще четверо южноуральцев: Вячеслав Гусаков, Кирилл Шибаев, Игорь Самойлов и Амир Фазуллин.