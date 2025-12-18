В Челябинской области ветераны СВО могут реализовать свои уникальные навыки

В этом им помогает региональная программа «Герои Южного Урала»

Не всем ветеранам специальной военной операции удается найти себе место в мирной жизни. Своими воспоминаниями поделился участник программы «Герои Южного Урала» Ержан Амержанов.

По его словам, больше года он не понимал, чем заняться.

«Там мы были в армии, были в деле, были внутри системы. Когда бойцы возвращаются после СВО, то многие теряются и не знают, чем заняться, куда пойти. Программа очень полезная. Во-первых, это расширение кругозора, расширение круга общения. Расширение каких-то личных качеств»,— отметил участник программы «Герои Южного Урала» Ержан Амержанов.

Обучение в рамках регионального проекта позволяет бойцам самореализоваться. Участникам дают новые знания, реальные кейсы, которые они смогут применять в работе. Трудоустроиться они смогут в государственные структуры, некоммерческие общественные организации или в органы власти.