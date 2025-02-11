В Челябинской области ветераны получат выплаты к юбилею Победы

На помощь также могут рассчитывать труженики тыла

Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получат дополнительные выплаты к 80-летнему юбилею Победы. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Прежде всего, всем причастным к Победе положены такие две федеральные выплаты в размере 80 и 55 тысяч рублей.

На выплату 80 тысяч рублей могут рассчитывать:

— инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны;

— бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания;

— вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в Великой Отечественной войне, в войнах с Финляндией и Японией;

— вдовы (вдовцы) умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Выплата в 55 тысяч рублей положена:

— труженикам тыла;

— бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Также южноуральцы получат две региональные выплаты в размере 50 и 10 тысяч рублей.

Выплата в 50 тысяч рублей предназначена:

— инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Челябинской области;

— бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания;

— лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

А 10 тысяч рублей получат труженики тыла, проживающие в Челябинской области.

Южноуральцы, которые соответствуют критериям и федеральной, и региональной выплаты, получат две выплаты сразу.