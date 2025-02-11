Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получат дополнительные выплаты к 80-летнему юбилею Победы. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
Прежде всего, всем причастным к Победе положены такие две федеральные выплаты в размере 80 и 55 тысяч рублей.
На выплату 80 тысяч рублей могут рассчитывать:
— инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны;
— бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания;
— вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в Великой Отечественной войне, в войнах с Финляндией и Японией;
— вдовы (вдовцы) умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
Выплата в 55 тысяч рублей положена:
— труженикам тыла;
— бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.
Также южноуральцы получат две региональные выплаты в размере 50 и 10 тысяч рублей.
Выплата в 50 тысяч рублей предназначена:
— инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Челябинской области;
— бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания;
— лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
А 10 тысяч рублей получат труженики тыла, проживающие в Челябинской области.
Южноуральцы, которые соответствуют критериям и федеральной, и региональной выплаты, получат две выплаты сразу.