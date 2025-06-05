В Челябинской области ветеранов СВО с инвалидностью обеспечат адаптивной одеждой

Фонд «Защитники Отечества» реализует конкурс дизайна «На крыльях»

В этом году государственный фонд «Защитники Отечества» начнет выдавать ветеранам с инвалидностью адаптивную одежду — летний, зимний и демисезонный комплекты для занятий спортом и реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Для участников СВО будут отшивать повседневную и праздничную одежду, которую будет удобно снимать и надевать, без помощи посторонних. Также эти вещи будут эстетично выглядеть несмотря на особенности здоровья бойцов.

Для этого фонд реализует масштабный проект — Международный конкурс дизайна адаптивной одежды «На крыльях», финал которого пройдет в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума.

Подробнее о том, кому будут положены адаптивные комплекты одежды в Челябинской области в прямом эфире Центру управления регионом рассказала руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Челябинской области Галина Гаврилова.

«Адаптивная одежда выдается тем ребятам, которые имеют инвалидность и которые занимаются спортом. Думаю, в самое ближайшее время мы начнем реализовывать проект по обеспечению ребят с инвалидностью адаптивной одеждой. На нее имеют право ветераны СВО, получившие в зоне спецоперации серьезные ранения, которые лишены конечностей, имеют нарушения опорно-двигательного аппарата», — уточнила Галина Гаврилова.

Отметим, проект «На крыльях» всего за три года вырос из региональной инициативы в Кузбассе в международный конкурс. В этом году на конкурс подано 286 заявок от модельеров и дизайнеров из 67 регионов России и семи зарубежных государств.

Самыми популярными номинациями у участников стали «Повседневный комфорт», «Национальный костюм», «Мирный образ защитника Отечества». Далее экспертная комиссия отобрала для рассмотрения 230 заявок из 39 регионов России, из них в финал прошли 80 конкурсантов.