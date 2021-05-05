В Челябинской области ветеранам выплатят по 5 тысяч рублей ко Дню Победы

Социальную помощь получат более тысячи человек

В Челябинской области ветераны получат единовременную социальную помощь ко Дню Победы. С инициативой повторить выплату 2020 года выступил губернатор Алексей Текслер. Размер соцпомощи составит 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства социальных отношений региона.

«В этом году к 9 Мая по инициативе главы региона Алексея Текслера было принято решение направить выплату в таком же размере, как и в прошлый, юбилейный год. Ветераны Великой Отечественной войны — это наша гордость, и для системы социальной защиты очень важно окружить каждого из них заботой и вниманием», — подчеркнула министр социальных отношений Ирина Буторина.

Оформлять документы на выплату не нужно, средства будут начислены на лицевые счета или направлены в почтовые отделения автоматически. Соцпомощь получат более тысячи человек, среди которых инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей.

Кроме того, по поручению Алексея Текслера в Челябинской области увеличен размер единовременной матпомощи на ремонт жилья ветеранов. В 2021 году на эти цели направлено 28,5 миллиона рублей, помощь получат 480 ветеранов. Еще около 23 миллионов рублей направлено на обеспечение ветеранов жильем.