В Челябинской области ветеранам СВО раздадут путевки в санатории

Отдохнуть и подлечиться бесплатно можно будет раз в год

Ветераны СВО, которые уже уволены из рядов силовых ведомств, могут получить путевку в санаторий и на реабилитацию от Соцфонда России. Эта услуга стала доступна с 1 января 2025 года, сообщает Отделение СФР по Челябинской области.

Подать заявление можно в любой клиентской службе СФР или непосредственно через лечебное учреждение. Если не приложить к заявлению медицинские документы, специалисты Соцфонда запросят их сами в медорганизации.

«Продолжительность санаторно-курортного лечения — не более 21 дня. Срок реабилитации устанавливается в соответствии с медицинскими показаниями. Если ранее ветеран не проходил освидетельствование и не имеет инвалидности, в реабилитационном центре проведут диагностику и самостоятельно назначат курс лечения», — рассказал исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Получить путевку можно один раз в год. Героям РФ и инвалидам первой группы они положены вне очереди.

Кроме того, ветераны получат компенсацию затрат на проезд до реабилитационного центра и обратно поездом, самолетом, водным транспортом, автобусом или личным автомобилем. Заявление о возмещении расходов также подается в клиентскую службу СФР. К заявлению нужно приложить билеты, чеки на топливо, правоустанавливающие документы на автотранспортное средство.