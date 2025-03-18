В Челябинской области весенне-полевые работы стартуют уже в марте

Выплаты субсидий аграриям уже начались

В Челябинской области уже в марте началась подготовка к полевому сезону. Из-за активного схода снега Алексей Текслер на совещании с главами поручил активизировать работу в этой отрасли. Более того — он озвучил планы на следующую пятилетку. Подробности — в материале от пресс-службы губернатора.

Алексей Текслер поручил увеличить сбор зерна до 2,4 миллиона тонн к 2030 году. Напомним, по итогам полевого сезона — 2024 собрано 2,1 миллиона тонн.

Ранняя подготовка к весенне-полевым работам вызвана активным таянием снега. Уже в марте сельхозтоваропроизводители должны провести инвентаризацию техники, отсортировать семена, закупить удобрения и создать запас дизтоплива.

«Выплата субсидий нашим аграриям уже началась. Идет оформление льготных кредитов для восполнения оборотных средств», — уточнил губернатор.

Также Алексей Текслер поручил главам поставить на личный контроль соблюдение противопожарных требований. Главы должны встретиться с фермерами и руководителями хозяйств и не допустить пала сухой травы.