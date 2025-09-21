Сегодня, 21 сентября, православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из 12 важнейших церковных праздников, дата которого постоянна. Он имеет большое значение для всего христианского мира. Почему — читайте в материале ИА «Первое областное».
История Рождества Пресвятой Богородицы
По преданию родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, долгие годы были бездетны, что в древности воспринималось как наказание и позор. Однако они не теряли веры и неустанно молились о рождении ребенка. Наконец их молитвы были услышаны: Иоакиму и Анне явился ангел и возвестил о грядущем рождении дочери. Он подчеркнул, что именно через нее будет даровано благословение всему миру.
В Священном Писании не рассказывается о рождении Марии. Это событие было описано примерно в 200 году в апокрифе «Первоевангелие Иакова». Создавая его, автор опирался на канонические Евангелия и дополнял их сведениями из других источников. Священнослужители того времени считали, что эта история рождения Богородицы в целом передает истинное предание церкви, и ее основную канву можно принимать.
Суть Рождества Пресвятой Богородицы
Церковный год начинается именно с этого праздника, подчеркнул клирик челябинского храма Успения Пресвятой Богородицы священник Виктор Голубцов в беседе с журналистом ИА «Первое областное». И это не случайно.
«Рождение Девы Марии стало отправной точкой в истории спасения. Подобно тому, как любое великое дело требует тщательной подготовки и глубокого замысла, так и спасение человечества начинается с рождения той, которой было предопределено стать Матерью Божией, чистейшим сосудом, через который Бог пришел в мир»,— отметил отец Виктор.
Праздник также напоминает людям о важности веры и показывает, что Бог всегда слышит наши молитвы и посылает свою помощь.
О чем молятся Пресвятой Богородице
Дева Мария была послана Богом как утешение и защита из сострадания к падшему человечеству, отметил священник Виктор Голубцов.
«Какой бы тяжелой ни была наша вина или скорбь, мы всегда можем обратиться к Богородице, ведь она — „теплая заступница мира холодного“»,— подчеркнул священнослужитель.
Верующие обращаются к Деве Марии с самыми разными просьбами: о здоровье, рождении детей, вразумлении заблудших, преодолении трудностей. Существует много разных образов, и у каждого есть свое основное предназначение. Однако считается, что Божией Матери не важно, перед каким образом к ней обращаются. Главное — от всего сердца и с крепкой верой.
Традиции и запреты Рождества Пресвятой Богородицы
Как и в любой церковный праздник, в Рождество Пресвятой Богородицы верующие идут в храм на особое богослужение. После его отмечают в семейном кругу за праздничным столом. Можно пригласить тех, кто одинок или нуждается в поддержке.
Рождество — светлый праздник, поэтому в этот день не следует сердиться, ссориться, ругаться. Чрезмерное веселье также не к месту.
Погодные приметы
Считается, что Рождество Богородицы — это последний день бабьего лета. В этом году так и получилось: всю прошедшую неделю в Челябинской области стояла теплая и сухая погода. На предстоящей неделе тоже обещают теплые дни, но погода будет неустойчивой.
Опадает листва — к ранней зиме. На траве утром иней — к непогоде. Какая погода будет на Рождество, такая и на всю осень.