В Челябинской области верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Дева Мария считается заступницей человечества. Рассказываем, о чем ее можно попросить

Сегодня, 21 сентября, православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из 12 важнейших церковных праздников, дата которого постоянна. Он имеет большое значение для всего христианского мира. Почему — читайте в материале ИА «Первое областное».

История Рождества Пресвятой Богородицы

По преданию родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, долгие годы были бездетны, что в древности воспринималось как наказание и позор. Однако они не теряли веры и неустанно молились о рождении ребенка. Наконец их молитвы были услышаны: Иоакиму и Анне явился ангел и возвестил о грядущем рождении дочери. Он подчеркнул, что именно через нее будет даровано благословение всему миру.

В Священном Писании не рассказывается о рождении Марии. Это событие было описано примерно в 200 году в апокрифе «Первоевангелие Иакова». Создавая его, автор опирался на канонические Евангелия и дополнял их сведениями из других источников. Священнослужители того времени считали, что эта история рождения Богородицы в целом передает истинное предание церкви, и ее основную канву можно принимать.

Суть Рождества Пресвятой Богородицы

Церковный год начинается именно с этого праздника, подчеркнул клирик челябинского храма Успения Пресвятой Богородицы священник Виктор Голубцов в беседе с журналистом ИА «Первое областное». И это не случайно.

«Рождение Девы Марии стало отправной точкой в истории спасения. Подобно тому, как любое великое дело требует тщательной подготовки и глубокого замысла, так и спасение человечества начинается с рождения той, которой было предопределено стать Матерью Божией, чистейшим сосудом, через который Бог пришел в мир»,— отметил отец Виктор.

Праздник также напоминает людям о важности веры и показывает, что Бог всегда слышит наши молитвы и посылает свою помощь.

О чем молятся Пресвятой Богородице

Дева Мария была послана Богом как утешение и защита из сострадания к падшему человечеству, отметил священник Виктор Голубцов.

«Какой бы тяжелой ни была наша вина или скорбь, мы всегда можем обратиться к Богородице, ведь она — „теплая заступница мира холодного“»,— подчеркнул священнослужитель.

Верующие обращаются к Деве Марии с самыми разными просьбами: о здоровье, рождении детей, вразумлении заблудших, преодолении трудностей. Существует много разных образов, и у каждого есть свое основное предназначение. Однако считается, что Божией Матери не важно, перед каким образом к ней обращаются. Главное — от всего сердца и с крепкой верой.





Традиции и запреты Рождества Пресвятой Богородицы

Как и в любой церковный праздник, в Рождество Пресвятой Богородицы верующие идут в храм на особое богослужение. После его отмечают в семейном кругу за праздничным столом. Можно пригласить тех, кто одинок или нуждается в поддержке.

Рождество — светлый праздник, поэтому в этот день не следует сердиться, ссориться, ругаться. Чрезмерное веселье также не к месту.

Погодные приметы

Считается, что Рождество Богородицы — это последний день бабьего лета. В этом году так и получилось: всю прошедшую неделю в Челябинской области стояла теплая и сухая погода. На предстоящей неделе тоже обещают теплые дни, но погода будет неустойчивой.

Опадает листва — к ранней зиме. На траве утром иней — к непогоде. Какая погода будет на Рождество, такая и на всю осень.