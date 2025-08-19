В Челябинской области верующие отмечают Преображение Господне

Главный символ праздника — яблоки

Сегодня, 19 августа, православные верующие отмечают один из важнейших и светлейших праздников — Преображение Господне. В народе он больше известен как Яблочный Спас. В чем суть праздника Преображения и может ли, подобно Христу, преобразиться любой человек — в материале ИА «Первое областное».

Евангельские события

Иисус Христос, окруженный своими ближайшими учениками — Петром, Иаковом и Иоанном, поднялся на вершину горы Фавор, чтобы помолиться. И вдруг апостолы увидели, как лицо Иисуса и его одежда засияли ослепительным светом. Из ниоткуда послышался голос, который сказал: «Сей есть Сын мой возлюбленный». После рядом с Христом появились два великих пророка — Моисей и Илия — и заговорили с ним о его грядущих страданиях и славе.

«Именно в этот момент ближайшие ученики Иисуса утвердились в том, что Христос — это и есть обещанный Мессия, который пришел, чтобы избавить мир от греха»,— подчеркнул иерей Василий Баталин, настоятель Свято-Никольского храма в деревне Малиновке Сосновского района.

Так о чем же праздник?

«Преображение Господне показывает нам, как красиво быть рядом с Богом, как с ним хорошо. Петр после преображения сказал: „Наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем три шатра: один тебе, один Моисею, один Илии“. То есть они только коснулись этой благодати, только коснулись Бога отчасти — и уже никуда не захотели идти»,— объяснил Василий Баталин.

Кроме того, явив свою Божественную сущность ученикам, Христос как бы показал, что после земной жизни будет другая — радостная, светлая, вечная. Понимание этого помогает верующим легче претерпевать жизненные невзгоды, добавил настоятель Свято-Никольского храма.

Приблизиться к Богу, преобразиться подобно Христу и почувствовать благодать может каждый человек через добрые дела. Например, помогая кому-то. Это могут быть как какие-то физические блага, так и бесценные время и внимание.

«Чем дольше ты живешь под девизом „Возлюби ближнего своего, как самого себя“, тем больше ты начинаешь ощущать радость, которую никто не может отнять. Святая Матрона Московская, например. Она, можно сказать, была нищей. Не могла ходить, потому что была слепой. Но она помогла огромному количеству людей. И сейчас к ее мощам выстраиваются очереди. Это говорит о том, что даже материально бедный человек может помогать духовно. Оттого он и становится счастливым»,— подчеркнул Василий Баталин.

Традиции праздника Преображения

В важный светлый праздник верующие отправляются в храмы на литургию и приносят на освящение плоды из своих садов и огородов. Этим христиане показывают, что урожай получился не только их усилиями, а по благословению Всевышнего. Эта традиция — пример любви и смирения.

Освященными плодами — в основном яблоками (отсюда и Яблочный Спас) — принято угощать родных и близких, а также нуждающихся. Часто верующие оставляют часть урожая в храме, и священнослужители потом раздают его бедным.

Кстати, в народе есть поверье: есть яблоки нового урожая нельзя до праздника Преображения Господня. Придерживаться его или нет — каждый решает для себя. Нередко его трактуют так: запрет призывает сначала воздать благодарность Богу, а уже потом наслаждаться урожаем.

Успенский пост

Праздник выпадает на период строгого Успенского поста. Но в честь Преображения Господня верующим разрешены рыба, морепродукты и немного вина.