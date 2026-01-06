В Челябинской области верующие готовятся к встрече Рождества Христова

Почему этот праздник важен для христиан

В среду, 7 января, верующие в Челябинской области отметят Рождество Христово — один из 12 великих церковных праздников и второй по значимости после Пасхи. Какова его история и почему он так важен для христиан — в материале ИА «Первое областное».

История праздника Рождества Христова

Рождение Христа описывается в Евангелии от Луки. В тот период император Август вел перепись населения по всей Римской империи. Поскольку у евреев перепись шла по родам и племенам, а Мария и Иосиф происходили из рода царя Давида, то им пришлось идти в Вифлеем. Места, где они могли бы переночевать, супругам не нашлось, и они остановились в месте для стойла скота. Именно там и появился на свет Спаситель. А его первыми яслями стала кормушка для скота.

«О свершившемся чуде первыми узнали пастухи, которые охраняли неподалеку свои стада. К ним явился ангел господень, чтобы возвестить великую радость, „ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель“. Вместе с ангелом явилось и многочисленное воинство небесное, взывающее: „Слава в вышних Богу!“. Первыми, кто поклонился Господу, были простые люди, и простые люди стали первыми проповедниками Христа»,— рассказал ИА «Первое областное» клирик храма Успения Пресвятой Богородицы в Челябинске священник Виктор Голубцов.

Интересно, что изначально Рождество Христово отмечали в начале января в один день с Крещением — по юлианскому календарю. В 1582 году папа римский Григорий ХIII предложил календарную реформу, и в католических странах был введен более точный григорианский календарь. По нему Рождество начали отмечать 25 декабря. Русская православная церковь реформу не приняла, и в России, а также ряде других стран Рождество отмечают по юлианскому календарю — 7 января.

Суть Рождества Христова

«Бог становится человеком, чтобы и человек смог стать богом. Воплотившись, бог протягивает руку отчаявшемуся человечеству. Он становится одним из нас, чтобы никто не сомневался: его любовь и спасение доступны каждому»,— подчеркнул отец Виктор.

Именно благодаря рождению Христа в земном облике началась его миссия по спасению человечества от гибели.

Традиции праздника

Перед Рождеством Христовым верующие держат 40-дневный пост. Накануне праздника, в Сочельник, он особенно строгий. Заканчивается пост в ночь на 7 января с появлением на небе первой звезды.

В рождественскую ночь в храмах проходят торжественные богослужения. Священники облачаются в одежду белого цвета — он символизирует божественный свет.

Один из главных символов Рождества в России — вертеп. Это композиция, которая воспроизводит сцену рождения Христа в пещере — вертепе. Ее устанавливают в храмах, на площадях, в домах.

А еще на Руси в ночь перед Рождеством было принято колядовать. Колядки — это добрые рождественские песенки. Дети и молодежь обходили дома, напевая эти песни и желая хозяевам всего самого доброго. В ответ те угощали ребят сладостями или давали деньги.