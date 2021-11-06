Житель Копейска Евгений Хитрин рассказал, что лис исчез почти неделю назад, в прошлое воскресенье полуторагодовалый лис Дарк убежал во время прогулки. Когда мужчина гулял с питомцем во дворе и перелазил через забор, тот зацепился, вырвался с поводка и убежал.

Животное вакцинировано, чипировано, в ошейнике. Дарк направился в сторону поселка 4-й участок.. Поиски ведут с раннего утра и до ночи.

«Его видят постоянно, через день, через два, списываемся, созваниваемся — и тишина. Вообще у него образ жизни — ночной, дома с вечера до утра бегает, а днем спит. Взяли его маленьким, у заводчиков, на него есть все документы», — рассказал Евгений Хитрин.
Зверек сильно голоден, а поэтому может выйти к людям. Также на лиса могут напасть собаки, поэтому найти его нужно как можно скорее. Пользователи соцсети предположили, что зверек где-то спрятался — например, в гаражах, подвалах или подъездах.

Хозяева сообщили, что готовы выплатить вознаграждение тому, кто найдет Дарка.