В Челябинской области вдвое вырос спрос на подработку по уборке снега

Увеличилась востребованность инвентаря для борьбы с зимними осадками

На фоне обильных снегопадов в Челябинской области резко увеличился спрос на временных работников для уборки снега. По данным исследования сервиса «Авито Подработка», количество предложений о такой подработке выросло в два раза по сравнению с прошлым годом.

В целом по России востребованность временных специалистов по уборке снега за год увеличилась на 29%. Эксперты связывают рост с сезонными погодными условиями и растущей готовностью россиян к гибким форматам занятости.

Параллельно с увеличением числа подработок заметно вырос спрос на сопутствующий инвентарь. Данные сервиса «Авито Товары» показывают следующую динамику продаж:



лопаты — рост в 3,8 раза (+282%);

снегоуборщики — увеличение в 3,8 раза (+276%);

буксировочные тросы — прирост на 59%;

щетки для очистки от снега — повышение на 28%.

«За сезонным спросом стоит широкий тренд: люди стали более открыты к гибким форматам занятости и готовы подключаться к подработкам под конкретные задачи. Это делает рынок адаптивнее — локальный спрос со стороны управляющих компаний, коммунальных служб и частных заказчиков закрывается без долгого поиска»,— поясняет директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.

Таким образом, суровая зима не только создает вызовы для жилищно‑коммунальных служб, но и открывает новые возможности для тех, кто ищет временную занятость.