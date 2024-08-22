В Челябинской области вдвое увеличат размер компенсации за коммунальные услуги на селе

Законопроект рассмотрят на заседании ЗСО уже в августе

По поручению губернатора Алексея Текслера в Челябинской области подготовлен законопроект, который предполагает двукратное увеличение компенсации на оплату услуг ЖКХ для селян. Законодательное собрание области узаконит новый размер компенсации уже в августе, сообщает пресс-служба областного Минсоца.

«Выплату планируется увеличить в два раза, с 1 735 рублей до 3 470 рублей. Также с 1 января 2025 года компенсация будет ежегодно индексироваться», — рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

В настоящее время выплату получают свыше 11 тысяч сельских специалистов. Это сотрудники областных государственных и муниципальных медицинских, образовательных и физкультурно-спортивных организаций, учреждений культуры, ветеринарной службы, социального обслуживания.

Работающим гражданам компенсация предоставляется по месту работы, пенсионерам — органами социальной защиты.

Пенсионеры могут оформить выплату, если проживали в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области, а их стаж в подходящих под закон организациях — не меньше 10 лет. Человек также не должен иметь задолженность по оплате коммунальных услуг.

Подать заявление на компенсацию можно в управлениях социальной защиты, МФЦ, а также на Едином портале государственных услуг.