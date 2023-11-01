В Челябинской области вдвое сократились случаи лишения родительских прав

Показатель улучшается три года подряд

С начала 2023 года в Челябинской области родительских прав были лишены 383 человека. За три неполных года этот показатель сократился в регионе более чем в два раза. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщила в своем телеграм-канале первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт.

Для сравнения: за аналогичный период 2022 года прав в отношении своих детей лишились 759 южноуральцев, в 2021-м — 858.

По словам вице-губернатора, за этот год почти на 55% (с 31 до 14 случаев) сократилось количество детей, чьи родители угрожали их жизни и здоровью. Более половины проблемных семей после комплексной реабилитации вернулись в категорию благополучных.

«Мое глубокое убеждение: нужно сделать все возможное, чтобы дети оставались со своими родителями. Да, бывают исключения. Но все же приоритетная задача соответствующих ведомств — разобраться в каждой ситуации и понять, чем можно помочь семье», — подчеркнула Ирина Гехт.