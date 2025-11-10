В Челябинской области вдове участника СВО провели интернет в частный дом

Для этого пришлось расширить емкость сети для всей деревни

Вдова участника СВО, проживающая в деревне Тахталым Кунашакского района, получила доступ к широкополосному интернету. Для этого Миницифры области и «Ростелеком» расширили емкость сети в деревне, сообщает пресс-служба Минцифры.

Деревня Тахталым с населением около 260 человек уже была частично охвачена сетью, но технической возможности для подключения нового абонента не было.

«Когда жительница станции Тахталым обратилась к нам с просьбой, мы оперативно связались с „Ростелекомом“. Несмотря на малое количество абонентов, компания пошла навстречу и расширила емкость своей сети. Теперь вдова участника СВО, а также новые абоненты смогут пользоваться всеми цифровыми возможностями», — отметил министр информационных технологий Челябинской области Игорь Фетисов.

Проведенная работа позволила также улучшить пропускную способность сети — местные жители получили более высокоскоростной интернет. Теперь они могут стабильно пользоваться социальными сетями, мессенджерами и получать государственные услуги в электронном виде.

Сейчас 93% территории Челябинской области, где проживает 98,5% жителей, покрыто сетями сотовой связи. Более 92% домохозяйств имеют широкополосный доступ к сети Интернет.