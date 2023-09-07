В Челябинской области вчетверо поднялся спрос на услуги по ремонту бытовой техники

Горожане все чаще предпочитают починить старое, чем купить новое

Этим летом жители Челябинска в четыре раза чаще прибегали к услугам частных мастеров по ремонту бытовой техники, чем год назад. Любопытную тенденцию заметили аналитики сервиса интернет-объявлений «Авито». По их мнению, спрос на этом рынке может вырасти еще больше.

Статистика показывает, что наиболее активно растет спрос на ремонт крупногабаритной бытовой техники: плит (газовых и индукционных), холодильников и стиральных машин. Чаще всего челябинцы сдают в починку технику марок LG, Bork, Haier, Electrolux и Dyson. За последний год в руки мастеров техника под этими брендами стала попадать в два-три раза чаще. Отметим, что часть указанных зарубежных производителей прекратила официальную продажу своей техники в России.

Эксперты связывают резкую востребованность умельцев с двумя факторами. С одной стороны, мастера сами стали чаще, чем раньше, предлагать свои услуги. Причем их стоимость заметно ниже, чем в крупных сервисных центрах. С другой — все больше горожан предпочитают вложиться в ремонт имеющейся техники, нежели в покупку новой. Причем эта тенденция характерна для многих российских мегаполисов, особенно Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара и Москвы.