В Челябинской области в выходные пройдет небольшой снег

Местами в регионе ожидается порывистый ветер

В эти выходные, 11 и 12 февраля, в Челябинской области прогнозируют пасмурную погоду. В воскресенье пройдет небольшой снег. Ночью температура воздуха будет опускаться до −24°C, днем — подниматься до −2°C, сообщают в областном Гидрометеоцентре.

Предстоящей ночью столбики термометров в регионе опустятся до минус 9—14 градусов Цельсия, при прояснении похолодает до 19—24 градусов с отрицательным значением. Днем ожидается повышение температуры от −2 до −7°C, в низинах будет прохладнее — до −12°C. Облачно с прояснением, без существенных осадков. Местами туман и изморозь. Ветер северо-западный с переходом на южный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске этой ночью синоптики прогнозируют от −9 до −11°C, днем потеплеет до минус 2—4 градусов. Облачно с прояснением, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.

В воскресенье, 12 февраля, в Челябинской области местами пройдет небольшой снег. В ночные часы ожидается от −12 до −17°C, при прояснении похолодает до −22°C. Днем столбики термометров поднимутся до минус 5—10 градусов. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду.

В столице Южного Урала погода в воскресенье будет преимущественно солнечной, без существенных осадков. Ночью температура воздуха составит около −17°C, днем прогнозируют до −7°C. Ветер западного направления от 4 до 9 метров в секунду.