В Челябинской области в выходные прогнозируют похолодание до +4°C и снег с дождем

В субботу еще будет тепло, в воскресенье погода испортится

В предстоящую субботу, 9 октября, в Челябинской области будет теплая и солнечная погода. Но уже в воскресенье, 10 октября, ожидается резкое похолодание и дождь, переходящий в снег, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В ночь на субботу столбики термометров покажут −4, +1°C, в горах и низинах похолодает до −9°C. Днем синоптики обещают потепление до +9, +14°C, в горах и низинах будет чуть прохладнее — до +2, +7°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске в субботу ночью столбики термометров достигнут −1, −3°C, днем воздух прогреется до +10, +12°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.

«В конце недели в регионе существенно похолодает. Днем в воскресенье и на следующей неделе арктический холодный фронт принесет на территорию Челябинской области осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночные температуры будут отрицательными, а дневные слабоположительными», — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометеоцентра Екатерина Выходцева.

Так, в ночь на воскресенье в Челябинской области ожидается −1, +4°C, днем воздух прогреется незначительно — до +4, +9°C. Облачно с прояснением, местами осадки в виде дождя, переходящего в снег. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы до 15 метров в секунду.

В Челябинске в воскресенье также ожидается дождь с мокрым снегом. Ночью температура воздуха составит +1, +3°C, днем столбики термометров покажут до +6, +8°C. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.