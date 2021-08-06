В Челябинской области в выходные прогнозируют пасмурную и теплую погоду

Осадков синоптики не обещают

Предстоящие выходные, 7 и 8 августа, порадуют жителей Челябинской области комфортной температурой: столбики термометров в регионе и областном центре покажут +24, +28°C. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

В Челябинске прогнозируют облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +12, +14°C, днем воздух прогреется до +24, +26°C. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В воскресенье осадков также не обещают. Ночью ртутные столбики покажут +11, +13°C, днем поднимутся до +22, +24°C. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области в субботу ночью столбики термометров опустятся до +10, +15°C, днем потеплеет до +23, +28°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 15 метров в секунду.

В воскресенье в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы синоптики прогнозируют понижение температуры до +8, +13°C. Днем воздух прогреется до +27°C. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.

Редакция ИА «Первое областное» желает читателям хороших выходных!