В Челябинской области в выходные потеплеет до +20 градусов

Погода сохранится дождливой

В предстоящие выходные, 2 и 3 сентября, в Челябинской области по-прежнему ожидается дождь. Сохранится и сильный ветер: порывы будут достигать 18 метров в секунду. Дневная температура в отдельных районах региона поднимется до +20 градусов. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В ночь на субботу в регионе будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, в южной половине области до сильных. Столбики термометров установятся в пределах от +6 до +11°C. Днем осадки продолжатся. Местами прогремят грозы. Температура воздуха составит +14…+19 градусов Цельсия. Ветер северо-восточный, северный 6—11 метров в секунду, порывы до 13—18 метров в секунду.

В Челябинске этой ночью синоптики прогнозируют слабый дождь и +8…+10 градусов. Днем ожидается повышение температуры до +18°C. Облачно с прояснением, кратковременный дождь, гроза. Ветер северного направления от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

В воскресенье, 3 сентября, в Челябинской области в отдельных районах пройдут кратковременные дожди как в ночные, так и в дневные часы. Температура опустится до +6…+11 градусов. Днем поднимется до +15…+20 градусов. Ветер северный 5—10 метров в секунду.

В столице Южного Урала погода в воскресенье также выдастся дождливой. Столбики термометров в ночные часы покажут +9...+11 градусов, днем поднимутся до 15—17 градусов тепла. Ветер северный от 5 до 10 метров в секунду.