В Челябинской области в выходные потеплеет до +2 градусов

В отдельных районах региона возможен порывистый ветер

Жителей Челябинской области ждут теплые и солнечные выходные — таков прогноз синоптиков областного Гидрометеоцентра на 21 и 22 января. Температура воздуха в дневные часы будет подниматься до +2 градусов. Также в регионе сохранится слабый ветер.

Этой ночью в Челябинской области ожидается похолодание до минус 15—20 градусов Цельсия, на юге температура опустится до 20—25 градусов со знаком минус, в низинах прогнозируют от −25 до −30°C. Днем столбики термометров поднимутся до −3°C, в некоторых районах потеплеет до +2°C. На юге обещают до −8°C, в низинах сохранится более низкая температура — до минус 12—17 градусов. Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, в северной половине региона местами порывы могут достигать 12 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на 21 января будет около −20°C, днем воздух прогреется до +1°C. Небольшая облачность, без осадков. Ветер западного направления от 2 до 7 метров в секунду.

22 января в регионе будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы синоптики обещают 7—12 градусов с отрицательным значением, в горах и низинах похолодает до −17°C. Днем температура поднимется до +2°C, в низинах прогнозируют до −8°C. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

В столице Южного Урала в ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до минус 10—12 градусов Цельсия, днем поднимутся до плюсовых значений: ожидается около +1°C. Ветер западного направления от 3 до 8 метров в секунду.