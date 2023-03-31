В Челябинской области в выходные потеплеет до +17 градусов

Погода будет ясной

В выходные, 1 и 2 апреля, в Челябинскую область вернется теплая и солнечная погода. В субботу в регионе еще будет ветрено, в воскресенье, по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, сильный ветер стихнет. Подробнее о погоде — в нашем материале.

В ночные часы температура воздуха в регионе составит от −2 до +3°C, при прояснении столбики термометров опустятся до −5°C. Местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Днем ожидается до плюс 11—16 градусов, в южной половине области будет +8°C. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный от 7 до 12 метров в секунду, порывы могут достигать 15—18 метров в секунду.

В ночь на субботу в Челябинске будет около −2°C, днем потеплеет до 11—13 градусов со знаком плюс. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южного направления 7—12 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

В воскресенье в Челябинской области синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью будет от −5 до 0°C, днем воздух прогреется до +17°C, в отдельных районах показатели приблизятся к отметке +12°C, однако при натекании облачности температура опустится до +7°C.

В столице Южного Урала в ночные часы ожидается от −2 до 0°C, днем потеплеет до плюс 12—14 градусов Цельсия. Переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.