В Челябинской области в выходные похолодает до -23 градусов

Сегодня синоптики прогнозируют небольшой снег.

В эти выходные в Челябинской области ожидается похолодание до −23 градусов. Также синоптики прогнозируют небольшой снег. Подробнее о погоде в субботу и воскресенье рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Сегодня днём, 28 ноября, в Челябинской области ожидается до −6, −11 градусов. Облачно с прояснением, небольшой снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер северо-западный, северный от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске сегодня днём столбики термометров покажут −9 градусов. Облачно с прояснением, небольшой снег. Ветер северо-западный, северный от 2 до 7 метров в секунду.

В ночь на воскресенье, 29 ноября, синоптики прогнозируют в Челябинской области до −15, −20 градусов, в горах и низинах — до −23 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до −7, до −12 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый до 5 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на воскресенье похолодает до −18 градусов. Днём столбики термометров покажут −8, −10 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер неустойчивый до 5 метров в секунду.

Редакция сайта «Первый областной» желает читателям позитивных выходных!