В Челябинской области в выходные ожидается снег

В регионе похолодает до −5 градусов

В Челябинской области ожидается ухудшение погодных условий. В пятницу, 17 сентября, будет облачно с прояснением, местами пройдет небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит +1...+6 градусов, днем потеплеет до +11 градусов, сообщили в региональном Гидрометцентре.

В выходные в регион придут заморозки и снег. Синоптики прогнозируют переменную облачность с прояснением. Местами пройдут кратковременные дожди, временами с мокрым снегом.

Ночью в субботу, 18 сентября, температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, при прояснении возможны заморозки до −2. Днем будет теплее — столбики термометра покажут +6...+11 градусов.

В воскресенье, 19 сентября, на Южном Урале будет еще прохладнее. Ночью температура воздуха составит 0...+3 градуса, местами ожидаются заморозки до −5. Днем потеплеет до +4...+9 градусов.

В Челябинске в пятницу и выходные будет облачно, преимущественно без осадков, но возможен слабый дождь. Днем средняя температура воздуха составит +6...+10 градусов, ночью заморозков синоптики не прогнозируют.