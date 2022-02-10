В Челябинской области в выходные ограничат движение на дорогах в Кыштыме и Карабаше

12 февраля пройдет этап Кубка России по ралли

В Челябинской области в предстоящие выходные пройдет шестой этап Кубка России по ралли «Малахит-2022». В региональном Миндортрансе предупредили об ограничении движения на участках дорог в Кыштымском и Карабашском городском округах.

В Челябинской области пройдет этап Кубка России по ралли «Малахит-2022». 12 февраля участники соревнований соберутся на территории Кыштымского и Карабашского городских округов.

В связи с проведением соревнований областной Миндортранс предупреждает об ограничении движения транспорта по дорогам регионального значения на участках соревнований.

Так, 12 февраля с 16:00 до 20:30 (по местном времени) будет ограничено движение транспорта на дороге Карабаш — Белое Озеро — Косой Мост, на участке км 17+800 — км 23+00. В этот же день и в это же время движение будет ограничено и на участке км 20+176 — км 27+650 Кыштым — Слюдорудник — Большие Егусты.