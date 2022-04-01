В Челябинской области в выходные обещают дожди и гололед

Погода будет ветреной

В предстоящие выходные, 2 и 3 апреля, в Челябинской области прогнозируют снег с дождем и гололедицу. Также синоптики областного Гидрометеоцентра обещают порывистый ветер.

Этой ночью в регионе столбики термометров покажут −2, +3°C, в горах до −5°C. Днем воздух прогреется до +3, +8°C, на юге области будет теплее — до +13°C. На крайнем юге ожидается облачная погода без осадков. На остальной территории области пройдет снег, переходящий в дождь. На севере региона осадки будут умеренными. Утром возможны туманы. Гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

В Челябинске 2 апреля в ночные часы ожидается 0, +2°C. Днем ртутные столбики поднимутся до +4, +6°C. Облачно, снег, переходящий в дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.

В ночь на воскресенье, 3 апреля, в Челябинской области прогнозируют 0, +5°C. Днем воздух прогреется до +10, +15°C. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинске в воскресенье ночью ртутные столбики опустятся до 0, +2°C, днем потеплеет до +10, +12°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный от 5 до 10 метров в секунду.