В Челябинской области в выходные ГАИ проведет массовые проверки для исключения пьяных водителей

За вождение в нетрезвом виде может грозить и уголовная ответственность

На дорогах Челябинской области 7 и 8 декабря пройдут массовые проверки по исключению водителей, севших за руль пьяными, сообщили в региональной ГАИ.

В Госавтоинспекции просят автомобилистов с пониманием отнестись к проверкам.

«Если вам станет известно о водителе, севшем за руль в состоянии опьянения, незамедлительно сообщайте об этом в дежурную часть отдела по месту выявления или по телефону 02 (102 — с мобильного) или 112», — рассказали в ГАИ.

Напомним, вождение в нетрезвом виде грозит штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав до двух лет.

В случае повторного вождения в пьяном виде нарушителю грозит уголовная ответственность и реальное лишение свободы сроком до двух лет.