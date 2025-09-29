В Челябинской области в школы и детсады 41 муниципалитета пришло тепло

На очереди начало отопительного сезона в Еткульском и Верхнеуральском районах

В Челябинской области начался отопительный сезон. Тепло уже подано в 41 муниципальном образовании из 43. В приоритете традиционно социальные объекты: больницы, школы и детские сады. На сегодняшний день к теплу подключены свыше 2350 учреждений социальной сферы, они работают в штатном режиме, сообщил губернатор Алексей Текслер. В ближайшие дни к теплоснабжению подключатся оставшиеся два муниципалитета — Верхнеуральский и Еткульский округа. После завершения первоочередного запуска начнется полномасштабное подключение жилого фонда.

Подготовка к осенне-зимнему периоду велась с весны. Проводились гидравлические испытания и ремонт тепловых сетей, регламентные работы на котельных, модернизация запорной арматуры и тепловых пунктов, ревизия насосного оборудования. В ряде территорий заменены изношенные участки магистралей, что должно снизить аварийность в период пиковых нагрузок.

«В этом году проделали большую подготовительную работу к отопительному сезону. Министерству ЖКХ и всем отраслевикам необходимо сделать все необходимое, чтобы отопительный сезон стартовал и прошел без сбоев», — поручил глава региона.

Как сообщалось ранее, с 22 сентября батареи стали нагреваться в Трехгорном, Верхнем Уфалее, Пласте и Чебаркуле. 29 сентября отопительный сезон начался в Челябинске, Магнитогорске и Миассе. Тепло должно прийти во все дома в течение пяти дней.