В Челябинской области в селе Париж из‑за паводка отключили водоснабжение

Для жителей организовали подвоз воды

В Челябинской области в селе Париж Нагайбакского района приостановили подачу воды из-за половодья. Есть риск подтопления скважины талыми водами. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава района Егор Тимофеев.

«Приостанавливаем подачу питьевой воды в селе Париж. Есть риск занесения разных взвесей и тому подобное. Пока в село организован подвоз питьевой воды», — отметил Егор Тимофеев.

По словам главы района, пить воду из водопровода нужно только после кипячения или использовать бутилированную. Также Егор Тимофеев рассказал, что высокий уровень воды в районе будет сохраняться еще несколько дней.

Напомним, что в Челябинской области создана комиссия по определению ущерба, который нанес паводок. Прокуроры региона посетили Брединский, Варненский, Чесменский, Нагайбакский районы, где оценили ситуацию с паводком и поговорили с местными жителями.

Ранее ГУ МЧС по региону сообщило о решении привлечь к работе дополнительные силы по обеспечению безопасного прохождения весеннего паводка.