В Челябинской области в ряд поселков вернули электричество после подтоплений

Где-то свет дали частично

В Челябинской области сотрудники компании «Россети Урал» вернули свет в дома жителей ряда поселков, как только это позволила паводковая ситуация. На других территориях работа продолжается круглосуточно, сообщили в пресс-службе компании.

Электричество включили в поселке Киолим под Карабашом, поселке Красногорском Еманжелинского района, селе Еманжелинка Еткульского района и поселке Роза под Коркино. Частично свет есть в Еманжелинске и Коркино, работы ведутся.

«Без электроснабжения пока остаются часть поселка Пионерский в Еманжелинском районе, часть Еманжелинска (улицы Матросова, Гайдара, Титова, Ленина, Маркса) и СНТ „Железнодорожник“ в Сосновском районе», — уточнили в компании.

Подачу электроэнергии возобновят, как только снизится уровень воды и будет получено разрешение от МЧС.