В Челябинской области в пятницу возможны грозы

Воздух прогреется до 21 градуса

Теплая погода на Южном Урале заканчивается, но еще не сегодня. В пятницу, 20 сентября, воздух в регионе прогреется до 20—21 градуса, сообщают синоптики.

Днем почти повсеместно пройдут дожди — они будут кратковременными, в Челябинске обещают даже грозу.

Ветер ожидается западной четверти, слабый.

По данным синоптиков, в свои климатические рамки осень войдет уже совсем скоро: североатлантический циклон, двигаясь вдоль арктического побережья и углубляясь, будет нагнетать холодный воздух на север Европейской территории России и на Урал, так что, по предварительным данным, уже со следующей недели ночные температуры опустятся до −1...+4, днем столбики термометров не будут подниматься выше 10 градусов.