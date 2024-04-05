Госавтоинспекция Челябинской области предупредила о сбое в работе регистрационно-экзаменационных подразделений региона, в связи с чем обслуживание южноуральцев приостановлено.
Инцидент обусловлен техническим сбоем программного обеспечения, уточнили в ведомстве.
«В этой связи приостановлено оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений. В настоящее время ведутся работы по устранению технических неисправностей», — говорится в сообщении ГИБДД.