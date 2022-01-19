В Челябинской области в прорубь на Крещение окунулись свыше 12 тысяч человек

Купания прошли без происшествий

Минувшей ночью в Челябинской области участие в крещенских купаниях приняли 12 200 человек. Как сообщили утром 19 января в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, мероприятия прошли без происшествий.

«По состоянию на 06:30 из 77 купелей закрыты 44. В крещенских купаниях приняли участие 12 200 человек. Сообщений о происшествиях по линии МЧС не поступало. В целом для обеспечения безопасности в период проведения мероприятия организовано дежурство сил РСЧС в количестве 701 человека и 251 единицы техники, в том числе от МЧС России 216 человек и 72 единицы техники»,— уточнили в ведомстве.

Окунаться в прорубь верующие отправились сразу после торжественных служб в церквях. Некоторые посетили озера еще до прихода священнослужителей. Спасатели помогали южноуральцам безопасно выйти из купели и провожали до специально оборудованной для обогрева палатки.

Минувшей ночью корреспонденты ИА «Первое областное» побывали у двух крещенских иорданей, подготовили фоторепортаж и пообщались с желающими окунуться в прорубь, в числе которых были не только православные христиане.