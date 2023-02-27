В Челябинской области в последний зимний день продлится непогода

В регионе по‑прежнему будет снежно и ветрено

Во вторник, 28 февраля, в Челябинской области сохранятся плюсовая температура, мокрый снег с дождем и сильный ветер. Ночью синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют выше −10 градусов. Рассказываем о погоде в последний зимний день подробнее.

В ночные часы в регионе ожидается от 0 до −5 градусов, при прояснении температура опустится до −8°C. Облачно с прояснениями, местами пройдут небольшой мокрый снег и дождь, в отдельных районах возможны метели. Днем местами осадки сохранятся. На дорогах образуется гололед. Столбики термометров поднимутся до +2°C. Ветер западного направления от 7 до 12 метров в секунду, ночью порывы до 18 метров в секунду, днем — до 15 метров в секунду.

В Челябинске во вторник будет пасмурно, пройдет слабый снег. Возможна метель. Ночью температура опустится до минус 2—4 градусов, днем поднимется до +1°C. Ветер юго-западного направления от 8 до 13 метров в секунду. На дорогах гололед.

В Магнитогорске ожидается около нуля градусов как в ночные, так и в дневные часы. Пройдет снег с дождем. Ветер до 6,5 метра в секунду.

В Озерске в последний зимний день также пройдет снег с дождем. А в Златоусте синоптики прогнозируют снегопад, но только в утренние часы. Днем ожидаются слабые осадки.