В Челябинской области в последние дни 2023 года пройдет небольшой снег

Жителей некоторых районов ждут существенные перепады температуры

Погода в последние дни 2023 года в Челябинской области будет прохладной. Местами ожидается небольшой снег. В субботу, 30 декабря, день будет ветреным, 31 декабря сильного ветра не ожидается. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В ночь на субботу температура воздуха в регионе опустится до −11...−16 градусов, в горах и низинах похолодает до −19°C. Днем столбики термометров поднимутся до −6...−11 градусов Цельсия, на севере области градусник покажет до −15°C. Переменная облачность, местами небольшой снег. Возможны метели. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью будет около −14°C, днем температурные значения достигнут −8...−10 градусов. Погода порадует горожан отсутствием осадков. Ветер преимущественно западного направления 6—11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

31 декабря, в воскресенье, в Челябинской области будет переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Столбики термометров ночью установятся в пределах от −15 до −20°C, на крайнем западе ожидается до −10°C, на юге — от −5 до −10°C. Днем синоптики прогнозируют от −7 до −12°C, на крайнем западе до −2°C. В южных районах температура будет варьироваться от −2 до +3. Ветер западный с переходом на восточный 4—9 метров в секунду.

В столице Южного Урала в последний день декабря пройдет слабый снег, дневная температура будет комфортной: отметка на градуснике приблизится к −7...−9 градусам Цельсия. Ветер западного направления с переходом на восточный от 4 до 9 метров в секунду.