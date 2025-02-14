В Челябинской области в подаренные книги вложили отзывы и пожелания

Книги для больницы и сельской библиотеки подарила первая леди региона Ирина Текслер

История и характер появляются у книги, которую кто-то читал до тебя. Такие книги с историей отправились пациентам Челябинской областной детской больницы и в библиотеки Чесменского района. Их набрался не один десяток после акции в Челябинской областной детской библиотеке им. В. Маяковского.

Учредитель Фонда 2020 первая леди Челябинской области Ирина Текслер вложила в книги открытки с эмоциями, которые вызвало прочтение.





«Мы с Алексеем Леонидовичем на каждой книге сделали небольшое резюме. Вложили открытку с тем, какие эмоции эта книга вызывала у нас при прочтении, и с пожеланиями для ребенка, кому эта книга достанется. Я искренне считаю, что книга — лучший подарок», — сказала Ирина Текслер.

В акции приняли участие старшеклассники из челябинских школ. Увлекательная беседа о прочитанных книгах завязалась между ребятами и Ириной Николаевной. Она отметила, что школьный возраст как раз то самое время, когда читается самое большое количество книг. И эти знания остаются с человеком на всю жизнь.





«Потом ты перечитываешь книжки, понимаешь какие-то новые смыслы и краски. Все самые главные знания приобретаются именно в школьном возрасте. Поэтому впитывайте как губка, читайте как можно больше, читайте книги, слушайте книги!» — пожелала детям общественный деятель.

Акция приурочена к Международному дню дарения книг, который ежегодно отмечается во всем мире 14 февраля. Люди дарят библиотекам города современную отечественную и зарубежную, художественную и научно-популярную литературу.





Книги пополнят фонды библиотек и будут доступны всем жителям Челябинска, в том числе многодетным семьям, детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, людям с ограниченными возможностями здоровья. Акция продлится до 16 февраля.