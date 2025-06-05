В Челябинской области в первый день сдачи ЕГЭ выявили 53 стобалльника

Подведены итоги экзаменов по литературе, истории и химии

В Челябинской области стали известны результаты участников ЕГЭ по литературе, истории, химии. Экзамены проходили в первый день основного периода ЕГЭ —23 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Минобра региона.

Высший балл получили 53 южноуральца: 33 выпускника набрали 100 баллов по химии, стобалльниками по литературе стали 17 выпускников, по истории — 3.

Среди стобалльников выпускники из Челябинского, Локомотивного, Снежинского, Троицкого, Магнитогорского, Миасского, Озерского, Южноуральского, Верхнеуфалейского городских округов, Уйского, Еманжелинского муниципальных районов, Аргаяшского, Ашинского, Брединского, Варненского, Саткинского муниципальных округов.

Со своими результатами участники экзаменов могут ознакомиться в образовательных организациях или воспользовавшись сервисом ознакомления с результатами на сайте Рособрнадзора. Также результаты ЕГЭ доступны авторизованным пользователям портала Госуслуги.