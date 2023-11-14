В Челябинской области в отремонтированную больницу начали закупать новую мебель

В рамках областного финансирования будут оснащены сразу несколько отделений

В Кизильском районе Челябинской области в отремонтированную районную больницу начали закупать новую мебель. В медучреждение приобретут кровати, шкафы, столы и другую мебель для нескольких отделений, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Новой мебелью уже начали обставлять отремонтированные отделения педиатрии и хирургии, флюорографический кабинет, серологическую лабораторию и подстанцию скорой медицинской помощи районной больницы.

Напомним, капитальный ремонт в больнице завершили в конце 2022 года. Там полностью обновили все коммуникации, заменили кровлю, установили пандусы, а также провели косметический ремонт палат и холлов.