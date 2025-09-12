В Челябинской области в организации выборов помогали молодые наблюдатели

Представители Молодежной избирательной комиссии пришли на участки

В Челябинской области в организации выборов в представительные органы региона помогали молодые люди. Представители Молодежной избирательной комиссии пришли на участки в первый день голосования.

Они не только рассказывают о выборах, но и сами организуют процесс. Также их задача — прививать «электронную культуру» голосования. МИК — это совещательный и консультативный орган, его задача — просвещать ровесников и тех, кто еще младше в то, как организуют выборы.

В дни голосований члены «молодежки» обычно работают общественными наблюдателями.