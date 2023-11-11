В Челябинской области в ноябре зацвела сирень

Начало последнего осеннего месяца в регионе выдалось теплым

В Челябинской области уже на протяжении двух недель стоит теплая погода: в отдельных районах температура воздуха поднимается до плюс 8 — 10 градусов. В связи с этим в некоторых городах и районах природа начала «просыпаться». Например, жители Снежинска заметили распускающуюся сирень, о чем поспешили поделиться в социальных сетях.

«Сирень распускается»,— написали снежинцы в паблике «Подслушано в Снежинске» в соцсети «ВКонтакте».

По данным синоптиков, тепло простоит до середины следующей недели. Затем в регион придут минусовые температуры.

Октябрь в Челябинской области тоже был нехолодным, вследствие чего у жительницы Сатки в саду поспела клубника, а в нацпарке «Таганай» зацвела брусника.