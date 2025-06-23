В Челябинской области в ночь на 24 июня похолодает до +1

Погода улучшится уже на следующий день, но ненадолго



В Челябинской области установилась дождливая и прохладная погода. Между тем в пору отпусков хочется тепла и солнца. Когда южноуральцы смогут снова купаться, загорать и ощущать все прелести лета? Об этом мы спросили у работников челябинского ЦГМС.

В ближайшие два дня в Челябинской области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит 17—19 градусов. Но уже в четверг на область вновь обрушатся ливневые дожди с грозами.

Начальник отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометцентра Екатерина Выходцева пояснила, что такая погода в июне характерна для Южного Урала.

«По осадкам июнь считается одним из самых обильных. Его опережает только июль по количеству осадков в регионе. Поэтому ливневые дожди в летний период — это, в принципе, нормально для Южного Урала», — отметила Екатерина Выходцева.

Несмотря на ненастную погоду, температура воздуха держится в пределах нормы. Однако завтра ночью, 24 июня, ожидается значительное понижение температуры до +1 градуса в горах и низинах.

Автор: Елизавета Михно