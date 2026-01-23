В Челябинской области в ночь на 23 января температура опускалась до −38

Акцент холода погода сделала на востоке региона

Сильные морозы сковали Челябинскую область в ночь на 23 января. Температура опустилась до экстремально низких значений, особенно в низинах и на востоке региона.

Челябинский гидрометцентр сообщает, что с 22 по 23 января в области стояла морозная погода. Местами прошел небольшой снег, а на отдельных участках дорог образовалась гололедица. Днем 22 января столбики термометров показывали 22—28 градусов ниже нуля, а к ночи воздух остыл до 27—34 градусов мороза. На крайнем западе области температура не опускалась ниже минус 20, однако в низинах мороз усилился до 38 градусов.

Метеостанция в Челябинске в восемь утра четверга зафиксировала температуру воздуха в минус 26 градусов. Влажность составила 74 процента, ветер практически стих. Атмосферное давление достигло отметки в 752 миллиметра ртутного столба и продолжит понижаться в течение дня. Специалисты также отмечают возможность неустойчивого геомагнитного поля.

Жители области сообщают о еще более суровых морозах в отдельных населенных пунктах. В Миассе температура упала до минус 37 градусов. В Долгодеревенском ночью было 33 градуса мороза, а утром 31. В Пласте и Нагайбакском районе столбики термометров показывали минус 32. В Златоусте ночью фиксировали 31 градус ниже нуля, а в Верхнеуральске и Есаульском утром температура держалась на отметке около минус 27 градусов.

Жителям рекомендовано соблюдать осторожность из-за гололедицы и крайне низких температур, а метеозависимым людям учитывать возможные колебания геомагнитного поля.