В Челябинской области в ночь на 19 декабря возможно похолодание до −20 градусов

Днем в большинстве районов температура будет умеренной

Теплые воздушные массы подбираются к Челябинской области все ближе: во вторник, 19 декабря, в некоторых районах температура воздуха поднимется до −2 градусов. На некоторых территориях сохранится около −10 градусов. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, будет пасмурно, местами пройдет слабый снег. Рассказываем подробнее.

В Челябинске предстоящей ночью столбики термометров опустятся до −12…−14 градусов, днем поднимутся до −7…−9 градусов. Облачно с прояснением, существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

В Магнитогорске будет −6…−8 градусов. Пасмурно, небольшой снег в первой половине дня. Ветер южный до 4 метров в секунду.

Около −10 градусов и слабый снег ожидаются в Миассе. Ветер слабый юго-западного направления.

В Златоусте день будет нехолодным: столбики термометров покажут около −5 градусов. Также возможен слабый снег.

До −4 градусов потеплеет в Аше. Синоптики обещают слабые осадки.

В целом в ночные часы в регионе будет −10…−15 градусов, при прояснении похолодает до −21 градуса. Днем ожидается −5…−10 градусов, на крайнем западе до −2 градусов. Облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.