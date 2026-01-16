В Челябинской области в ночь на 16 января температура опускалась до −46°

Температура воздуха по региону была в среднем −30°

Минувшая ночь на Южном Урале стала одной из самых холодных в этом сезоне. По данным Челябинского ЦГМС, в регионе установилась аномально морозная погода, а абсолютным рекордсменом стало село Усть-Багаряк в Кунашакском районе, где столбики термометров опустились до отметки в −46°C.

С 8:00 15 января до 8:00 16 января на территории области осадков не наблюдалось, однако на отдельных участках дорог сохранялась гололедица. Дневные температуры колебались от −7° на крайнем западе до −27° в основной части региона. Ночью похолодало до −17° на западе и −35° в центральных и восточных районах.

В Челябинске к 8:00 утра 16 января зафиксирована температура −33° при влажности воздуха 62% и штиле. В административном центре уроки отменили для учеников с 1-го по 11-й класс обеих смен.

В субботу, 17 января, холода сместятся на южные районы области. По прогнозу, ночью на юге Челябинской области ожидается от −31° до −36°. В Челябинске температура будет в пределах −25…−26° ночью и −11…−13° днем.